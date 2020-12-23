شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. الأمطار تتحول إلى شلالات في عسير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):

رصد مقطع فيديو أمطار تتحول إلى شلالات في جمعة ربيعة بتهامة في عسير، حيث أثار المشهد إعجاب متداوليه بسبب المنظر الجميل الذي بدت عليه الأمطار أثناء هطولها.

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم أن الفرصة ما تزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة تمتد إلى أجزاء من مرتفعات المدينة المنورة.

كما تنشط الرياح الجنوبية على أجزاء من وسط وشمال المملكة، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب ممطرة على مناطق (حائل، القصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية).