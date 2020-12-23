شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. شاحنات تسير في أوقات المنع على طريق خليفة بن حمد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): أظهر مقطع فيديو متداول، مشهد متكرر لمخالفة بعض الشاحنات في طريق خليفة بن حمد للنظام المروري بالسير في أوقات المنع. أظهر مقطع فيديو متداول، مشهد متكرر لمخالفة بعض الشاحنات في طريق خليفة بن حمد للنظام المروري بالسير في أوقات المنع. ونشر الفيديو الحساب الرسمي لـ" طرق الرياض " عبر " تويتر " حيث جاء ذلك بهدف تجاوز كاميرات الرصد من خلال الشوارع الفرعية للأحياء السكنية.

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