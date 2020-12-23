مسؤول: توطين المهن المحاسبية يوفر 9800 فرصة عمل بحد أدنى 6 آلاف ريال للراتب

قال المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ناصر الهزاني، إن القرار الصادر بتوطين المهن المحاسبية من المتوقع أن يوفر أكثر من 9800 فرصة عمل.

وأضاف «الهزاني» بمداخلة هاتفية لـ«الإخبارية»، إن المهن المحاسبية المستهدفة بالقرار أبرزها: «مدير إدارة الزكاة والضرائب، ومدير إدارة التقارير المالية، مدير الإدارة العامة للمراجعة، مراجع داخلي، محاسب تكاليف، رئيس برامج التدقيق الداخلي، مراقب مالي، مراجع مالي أولي».

وتابع «متحدث الموارد البشرية»، أن الحد الأدنى للراتب «في المهن المحاسبية» سيكون 6 آلاف ريال لحملة البكالوريوس و4500 ريال لحمة دبلوم المحاسبة؛ وذلك لاحتسابهم في نسب التوطين السعودية، بهدف رفع مساهمة الكوادر الوطنية في سوق العمل السعودي.

واستكمل «الهزاني»، إن القرار يسهم في رفع انتاجية الكوادر الوطنية عبر ممكنات مختلفة عملت عليها الوزارة من تدريب ودعم الشهادات المهنية الاحترافية وبرامج تمهير ودعم المشاريع الناشئة من قبل منظومة الوزار.

واختتم: أنه يكون من ضمن المحفزات دعم من 30 إلى 50% من الرواتب للمهن المحاسبية لضمان استقرار سوق العمل ودعم الكوادر الوطنية.

وكان وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد سليمان الراجحي، أكد أنه تم إصدار قرار بتوطين المهن المحاسبية، قائلًا: «أصدرنا اليوم قرارًا بتوطين المهن المحاسبية، ووضعنا حدًّا أدنى لأجورها، وذلك ضمن مساعي الوزارة في التوسع بالتوطين لتمكين أبناء وبنات الوطن أصحاب المؤهلات النوعية من الفرص الوظيفية في سوق العمل».

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