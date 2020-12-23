«الصحة»: 383 حالة حرجة بين المصابين بفيروس كورونا في المملكة

قالت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، إن إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة البالغ 361536 حالة، من بينهم 2970 حالة نشطة تتلقى رعاية طبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 383 حالة حرجة.

وجدَّدت الوزارة دعوتها للجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون باعتباره أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، مع التزام كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

كما جدّدت وزارة الصحة التوصية لكل مَنْ لديه أعراض بالتوجه لعيادات تطمن التي هيَّأتها لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس كورونا، أو مراكز تأكد المخصصة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة ويظنون بمخالطتهم لشخص مصاب، وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق «صحتي»، أو الاتصال برقم مركز «937» للاستشارات والاستفسارات، والاستفادة من خدماته التفاعلية من خلال تطبيق «واتس آب» عبر رقم 920005937.

وكانت وزارة الصحة، كشفت في وقت سابق من اليوم الأربعاء، عن تسجيل 177 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن، نحو 352418 حالة، وبينما وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 6148 حالة، فقد تم تسجيل 9 حالات وفاة، و169 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

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