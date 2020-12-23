بالفيديو.. وقف ضخ المياه المعالجة ثلاثيًا في بحيرة سكاكا

أعلنت إمارة منطقة الجوف، اليوم الأربعاء، بدء أعمال شركة المياه الوطنية، لإيقاف ضخ المياه المعالجة ثلاثيًّا في بحيرة سكاكا.

وقالت الإمارة، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، إن شركة المياه الوطنية بدأت أعمالها لايقاف ضخ المياه المعالجة ثلاثيًّا في بحيرة سكاكا ونقلها إلى موقع بيئي عبر خط ناقل بطول 65 كيلومترًا يصل إلى جنوب «مسيج التمريات»؛ لدعم الغطاء النباتي وتعزيز الاستدامة البيئية.

ووفق مقطع فيديو بثته الإمارة، تم إيقاف الضخ في بحيرة الصرف الصحي شرق مدينة سكاكا، التي كانت ذات أثر على سكان المدينة؛ حيث نشأت على مدى 13 عامًا، كحل مؤقت لتصريف مياه الصرف الصحي المعالجة وامتلأت بتلك المياه ومياه الأمطار؛ لتكون بمساحة سطحية قدرها 4 ملايين متر مربع وبها 8 ملايين متر مكعب من المياه.

وتابعت «إمارة الجوف» أن البحيرة تمددت بشكل كبير؛ لتكون على قرب كيلومتر واحد من أقرب تجمع سكني، ومع وقف الضخ إلي البحيرة وبدء تجفيفها وتفعيل منظومة مائية عبر خط ناقل، سيكون ذلك دعمًا للغطاء النباتي بالتنسيق مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.

ومن المقرر إيصال المياه إلى مدينة وعد الشمال للاستفادة منها في المجالات الصناعية والتعدينية، وهي مزودة بغرف تحكم ومراقبة، عبر حلول دائمة للشكل وفق استراتيجية وطنية للمياه ورؤية المملكة 2030م.

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