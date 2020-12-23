قصة مشعل الشدوخي.. من كشك لخدمة السيارات إلى مورّد للكافيهات

استعرض بنك التنمية الاجتماعية، إحدى الركائز الحكومية الرئيسة في مجال تقديم التمويل التنموي الميسر، والتوعية بالادخار، قصة مشعل سليمان الشدوخي، شريك مؤسس في مقهى ومحمصة (جيشا) الذي تمكن بطموح بسيط من تحويل كشك لخدمة السيارات إلى مورّد للكافيهات في حائل.

وقال الشدوخي، الذي قدرت قيمة تمويل مشروعه بـ204 ألف ريال، إن عمله بدأ في 2016 بمقهى صغير لطلبات السيارات، ثم فكر في تطويره وحصل على الدعم من بنك التنمية الاجتماعية؛ وافتتح الفرع الكبير للمشروع في 2017.

وأضاف أن الشغف والحب وحب التعلم أكثر عن القهوة أخذه لعدة دورات تدريبية حول التحميص والتذوق والباريستا، ومن هنا جاءت فكرة ابتكار منتج مختلف عن الموجود في السوق؛ فبدأ بالتحميص الذي يتميز لديهم بجودة مختلفة عن المتوافرة بالسوق؛ حيث يستخدم محمصة هوائية احترافية.

وأشار إلى أن إنتاج المحمصة يلبي حاجة حائل والشمال عموما، ونصدر طلبات خارج حائل أيضا، مؤكدًا أن مقهى جيشا قدم خدمات كثيرة لمقاهي حائل كتدريب للموظفين وتوفير حاجتها من البن بجودة عالية وتكلفة منخفضة وسرعة عالية مقارنة باستيراده من خارج حائل.

وتابع أن الطموح أكبر ويتجاوز دول الخليج وسنصل للعالمية لمنافسة أكبر محامص العالم.

وكان بنك التنمية الاجتماعية حقق نموًا في معدلات تمويله للقروض الإنتاجية مقارنة بالقروض الاجتماعية لأول مرة في تاريخه، وذلك امتثالًا لاستراتيجية البنك التي تستهدف دعم أنماط العمل الحر والمشاريع الصغيرة، بالإضافة إلى الاستمرار في تقديم القروض الاجتماعية، ويأتي هذا الإنجاز ضمن خطط البنك المتوافقة مع برامج رؤية 2030 التي تعزز من الإنتاجية وتطوير المحتوى المحلي والاستدامة المالية.

يُذكر أن البنك اعتمد في العام الحالي 2020م، 10 مليارات ريال، 60% كانت من نصيب المجالات الإنتاجية؛ حيث أطلق عدد من المنتجات النوعية والمتخصصة ومنها: منتج تمويل المنشآت الصغيرة الصحية، ومنتج نفاذ للعمل الحر، وتسريع إجراءات تقديم منتج النقل التشاركي.

وكان للبنك دور في إطلاق عدد من المبادرات خلال جائحة فيروس كورونا من خلال 12 مبادرة، شملت تأجيل الأقساط للمنشآت وللأسر المنتجة التي تم تمويلها، استفاد منها أكثر من 12 ألف منشأة و30 ألف أسرة منتجة، وكذلك تمويل 4200 منشأة متناهية الصغر وصغيرة، والتوسع في التمويل الاجتماعي لمساعدة الأسر في مواجهة تداعيات تلك الأزمة الذي تجاوز عدد مستفيديه 54 ألف مستفيد، ودعم وتمويل أكثر من 115 سيدة عاملة في تطبيقات النقل.

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