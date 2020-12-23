«المرور» يحذّر من الوقوف الخاطئ للمركبات: الغرامة تصل إلى 150 ريالًا

أكد انسيابية حركة السير في محيط الإشارات المرورية..
أكد المرور السعودي، اليوم الأربعاء، أن الوقوف الخاطئ للمركبات يعرقل حركة السير، ويعد مخالفة مرورية غرامتها تصل إلى 150 ريالًا.
وعبر حسابه على تويتر، شدد المرور السعودي على أن الالتزام بالمسارات المحددة على الطريق انعكس على انسيابية الحركة المرورية في محيط الإشارات المرورية ومداخل ومخارج الطرق؛ ما ساهم في تقليل فرص وقوع الحوادث.
جاء ذلك تجاوبًا مع مقطع فيديو لمجموعة مخالفات رصدها مواطن لبعض المركبات، وأرسل بها إلى المرور السعودي.
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