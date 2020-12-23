«الطيران المدني» و«المساحة والمعلومات الجيومكانية» توقعان مُذكرة تفاهم مشترك

وقّع رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، عبد الهادي بن أحمد المنصوري اليوم، مُذكرة تفاهم مع رئيس الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية المكلف الدكتور بندر المسلماني بهدف الاستفادة من البيانات والمعلومات والخبرات والإمكانات المتاحة والتنسيق في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وذلك في مقر هيئة الطيران المدني بالرياض.

وتركز المذكرة على زيادة التعاون المشترك في مجال الأعمال والمشاريع المساحية والجيومكانية، وتكامل العمل بحوكمة البيانات وتبادل المعلومات الجيومكانية عبر المنصة الجيومكانية الوطنية، ورفع مستوى التخطيط للأعمال وتوحيد الجهود وتفادي الازدواجية، إلى جانب تأهيل وتدريب الكوادر البشرية، وتنظيم الندوات والمؤتمرات وورش العمل المتعلقة، إضافة إلى تبادل الخبرات والاستشارات الفنية في المجالات المشتركة ودعم الأنشطة البحثية بين الطرفين والشراكة في دعم الجهود التعريفية بمنتجات كلا الطرفين ورفع الوعي المجتمعي بها.

ويأتي التعاون بين الطرفين، في إطار الشراكات النوعية التي تقوم بها الهيئة العامة للطيران المدني مع الجهات الحكومية كافة، وغير الحكومية؛ لتعزيز القطاع ورفع كفاءة الأداء والمحافظة على استدامة، وخدمة الشركاء فيه، وتسهيل الحصول على المعلومات، والبيانات المساحية ورفع مستوى شفافية القطاع.

اقرأ أيضًا:

بالصور.. رئيس هيئة الطيران المدني يزور واحة الملك سلمان للعلوم