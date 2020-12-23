السعودية اليوم / وزير الصناعة والثروة المعدنية ونائب وزير العمل يزوران مركز سكني الشامل بمدينة الرياض



الرياض 08 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 23 ديسمبر 2020 م واس

استقبل معالي وزير الإسكان وزير الشؤون البلدية والقروية المُكلف الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، ومعالي نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين، في مقر مركز سكني الشامل بمدينة الرياض، حيث اطلع معاليهما على الخدمات التي يقدمها المركز لمستفيدي برنامج سكني، والمشاريع السكنية المعروضة.

وأبدى وزير الصناعة والثروة المعدنية ، إعجابه بما يقدمه المركز من خدمات أسهمت في تسهيل رحلة المستفيدين لتملك المسكن، مشيدًا في الوقت ذاته بسهولة الإجراءات التي يجدها المستفيد من خلال جمع مختلف الخدمات والحلول والخيارات السكنية التي تناسب جميع الفئات والأسر

من جهته أشاد معالي نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين، بالنقلة النوعية التي تشهدها وزارة الإسكان وما تقدمه من خدمات ساهمت بشكل كبير في رفع نسبة التملك، مبدياً سعادته بمستوى التنظيم داخل المركز، والاحترافية العالية التي يقدمها منسوبيه، مشيدًا بجودة المشاريع المعروضة في أجنحة المركز، التي تسعى لتوفير بيئة سكنية للأسر السعودية وفق أعلى والمعايير الهندسية المطابقة لكود البناء السعودي بتصاميم عصرية تراعي كافة الاحتياجات والرغبات.

ويُعد المركز نقطة توقف واحدة تحت سقف واحد تُستَعرض فيه جميع خيارات وحلول التملك، وتضم الجهات ذات العلاقة من مطورين وممولين وغيرهم، كما يستعرض المركز جميع المشاريع التي تشهد المنطقة تنفيذها والبالغ عددها 23 مشروعاً توفّر أكثر من 30 ألف وحدة سكنية متنوعة ما بين فلل وتاون هاوس وشقق غالبيتها ضمن ضاحية الجوان التي تمتد على مساحة تتجاوز 10 ملايين م2 وتستوعب 100 ألف نسمة.

ودفعت النتائج الإيجابية التي حققها مركز سكني الشامل الذي انطلق من العاصمة الرياض منتصف عام 2019، إلى التوسع في افتتاح مراكز إضافية في مدن أخرى لخدمة الأهالي بافتتاح مركز "سكني" الشامل في محافظتي جدة والخبر لتتبعهما مراكز أخرى في مختلف مدن المملكة كقنوات مهمة لتسهيل رحلة التملك وتمكين المواطنين من اتخاذ قراراتهم بالاستفادة من الحلول والخيارات السكنية ضمن برنامج "سكني".

ويقدم مركز "سكني" الشامل جميع الخدمات المتعلقة بالمسكن بشكل تكاملي مع جميع الجهات ذات العلاقة، والتي تشمل (المشاريع السكنية بالشراكة مع القطاع الخاص، والبنوك والمؤسسات التمويلية، وخدمتي المستشار العقاري والتصاميم الهندسية... وغيرها)، إضافة إلى مبادرات وزارة الإسكان مثل (تحفيز تقنية البناء، وفرز الوحدات، والبناء المستدام، وإيجار، وملاك)، ومكتب لوزارة العدل، ويستقبل المركز زواره من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 7 مساء طوال أيام الأسبوع، عدا الجمعة، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الزوار.

// انتهى //

18:01ت م

0162



الرياض 08 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 23 ديسمبر 2020 م واساستقبل معالي وزير الإسكان وزير الشؤون البلدية والقروية المُكلف الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، ومعالي نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين، في مقر مركز سكني الشامل بمدينة الرياض، حيث اطلع معاليهما على الخدمات التي يقدمها المركز لمستفيدي برنامج سكني، والمشاريع السكنية المعروضة.وأبدى وزير الصناعة والثروة المعدنية ، إعجابه بما يقدمه المركز من خدمات أسهمت في تسهيل رحلة المستفيدين لتملك المسكن، مشيدًا في الوقت ذاته بسهولة الإجراءات التي يجدها المستفيد من خلال جمع مختلف الخدمات والحلول والخيارات السكنية التي تناسب جميع الفئات والأسر السعودية الراغبة في التملك تحت سقفٍ واحد.من جهته أشاد معالي نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين، بالنقلة النوعية التي تشهدها وزارة الإسكان وما تقدمه من خدمات ساهمت بشكل كبير في رفع نسبة التملك، مبدياً سعادته بمستوى التنظيم داخل المركز، والاحترافية العالية التي يقدمها منسوبيه، مشيدًا بجودة المشاريع المعروضة في أجنحة المركز، التي تسعى لتوفير بيئة سكنية للأسر السعودية وفق أعلى والمعايير الهندسية المطابقة لكود البناء السعودي بتصاميم عصرية تراعي كافة الاحتياجات والرغبات.ويُعد المركز نقطة توقف واحدة تحت سقف واحد تُستَعرض فيه جميع خيارات وحلول التملك، وتضم الجهات ذات العلاقة من مطورين وممولين وغيرهم، كما يستعرض المركز جميع المشاريع التي تشهد المنطقة تنفيذها والبالغ عددها 23 مشروعاً توفّر أكثر من 30 ألف وحدة سكنية متنوعة ما بين فلل وتاون هاوس وشقق غالبيتها ضمن ضاحية الجوان التي تمتد على مساحة تتجاوز 10 ملايين م2 وتستوعب 100 ألف نسمة.ودفعت النتائج الإيجابية التي حققها مركز سكني الشامل الذي انطلق من العاصمة الرياض منتصف عام 2019، إلى التوسع في افتتاح مراكز إضافية في مدن أخرى لخدمة الأهالي بافتتاح مركز "سكني" الشامل في محافظتي جدة والخبر لتتبعهما مراكز أخرى في مختلف مدن المملكة كقنوات مهمة لتسهيل رحلة التملك وتمكين المواطنين من اتخاذ قراراتهم بالاستفادة من الحلول والخيارات السكنية ضمن برنامج "سكني".ويقدم مركز "سكني" الشامل جميع الخدمات المتعلقة بالمسكن بشكل تكاملي مع جميع الجهات ذات العلاقة، والتي تشمل (المشاريع السكنية بالشراكة مع القطاع الخاص، والبنوك والمؤسسات التمويلية، وخدمتي المستشار العقاري والتصاميم الهندسية... وغيرها)، إضافة إلى مبادرات وزارة الإسكان مثل (تحفيز تقنية البناء، وفرز الوحدات، والبناء المستدام، وإيجار، وملاك)، ومكتب لوزارة العدل، ويستقبل المركز زواره من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 7 مساء طوال أيام الأسبوع، عدا الجمعة، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الزوار.// انتهى //18:01ت م0162

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / وزير الصناعة والثروة المعدنية ونائب وزير العمل يزوران مركز سكني الشامل بمدينة الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.