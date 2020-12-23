السعودية اليوم / المدير العام للإيسيسكو يلتقي بسفيرة المكسيك في المغرب



الرباط 08 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 23 ديسمبر 2020 م واس

التقى المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة -إيسيسكو- الدكتور سالم بن محمد المالك اليوم بمقر المنظمة في الرباط بسفيرة المكسيك لدى المملكة المغربية مابيل غوميز أوليفر، وبحث معها آفاق التعاون بين الجانبين في مجالات التربية والعلوم والثقافة.

وأكد الدكتور المالك خلال اللقاء أن المنظمة تتبنى في رؤيتها وإستراتيجية عملها الانفتاح على الجميع -بما في ذلك الدول غير الأعضاء- للتعاون وعقد الشراكات لفائدة الدول الأعضاء والمجتمعات المسلمة حول العالم، مشيرا إلى أن المنظمة وضعت ميثاقا جديدا للدول المراقبة، داعيا المكسيك للانضمام إلى الإيسيسكو بصفة مراقب.

كما استعرض أبرز المبادرات والمشروعات والبرامج التي أطلقتها ونفذتها المنظمة خلال جائحة

من جانبها أشادت سفيرة المكسيك بما قدمته المنظمة من عمل متميز خلال جائحة كورونا، مؤكدة حرص بلادها على التعاون مع المنظمة في مجالات عملها، وأنها ستبذل كل الجهد في سبيل إنجاح هذا التعاون.

// انتهى //

18:01ت م

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الرباط 08 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 23 ديسمبر 2020 م واسالتقى المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة -إيسيسكو- الدكتور سالم بن محمد المالك اليوم بمقر المنظمة في الرباط بسفيرة المكسيك لدى المملكة المغربية مابيل غوميز أوليفر، وبحث معها آفاق التعاون بين الجانبين في مجالات التربية والعلوم والثقافة.وأكد الدكتور المالك خلال اللقاء أن المنظمة تتبنى في رؤيتها وإستراتيجية عملها الانفتاح على الجميع -بما في ذلك الدول غير الأعضاء- للتعاون وعقد الشراكات لفائدة الدول الأعضاء والمجتمعات المسلمة حول العالم، مشيرا إلى أن المنظمة وضعت ميثاقا جديدا للدول المراقبة، داعيا المكسيك للانضمام إلى الإيسيسكو بصفة مراقب.كما استعرض أبرز المبادرات والمشروعات والبرامج التي أطلقتها ونفذتها المنظمة خلال جائحة كورونا لدعم عدد من الدول الأعضاء في مواجهة الانعكاسات السلبية للجائحة على مجالات التربية والعلوم والثقافة، مشيرا إلى أن الباب مفتوح أمام المكسيك ومؤسساتها الكبرى للانضمام إلى التحالف الإنساني الشامل الذي أطلقته الإيسيسكو.من جانبها أشادت سفيرة المكسيك بما قدمته المنظمة من عمل متميز خلال جائحة كورونا، مؤكدة حرص بلادها على التعاون مع المنظمة في مجالات عملها، وأنها ستبذل كل الجهد في سبيل إنجاح هذا التعاون.// انتهى //18:01ت م0161

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