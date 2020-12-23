السعودية اليوم / وفاة 3 عناصر بأمن طرابلس خلال إنقاذ عائلات من السيول في وادي الربيع بليبيا



طرابلس 08 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 23 ديسمبر 2020 م واس

أعلنت مديرية أمن طرابلس وفاة ثلاثة من عناصرها خلال محاولتهم إنقاذ عائلات من السيول التي اجتاحت وادي الربيع في طرابلس الليبية .

وقالت المديرية في بيان اليوم: إن الرائد رياض الهادي والنقيب عبدالرؤوف بلقاسم والعريف أحمد مبروك توفوا فجر اليوم خلال تلبيتهم نداء الواجب في المنطقة، مشيراً إلى غرق عدد من العائلات جراء ارتفاع منسوب المياه في الوادي.

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17:47ت م

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