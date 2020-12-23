السعودية اليوم / وزير الاتصالات يناقش مع السفير السوداني فرص تعزيز التعاون الرقمي



الرياض 08 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 23 ديسمبر 2020 م واس

ناقش معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه فرص تعزيز التعاون الرقمي وتسريع نمو الاقتصاد الرقمي في المنطقة مع سفير جمهورية السودان لدى المملكة عادل بشير حسن بشير خلال لقائهما اليوم في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات .

ونوه المهندس السواحه بالتعاون بين البلدين في المجال التقني والرقمي، وسلط معاليه الضوء خلال لقائه على الممكّنات التي تحظى بها المنطقة العربية في المجال الرقمي سواءً على مستوى التقنيات أو القدرات الرقمية وريادة الأعمال والابتكار، وجهود المملكة لتعزيز الريادة والابتكار في هذا المجال.

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17:13ت م

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