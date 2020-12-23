7 سلوكيات خاطئة احذروها في الشتاء

2020-12-23

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

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قد يهمل الكثير من الأفراد بعض العادات والسلوكيات مع دخول فصل الشتاء، اعتقادًا بأن ذلك لا يؤثر على المستوى الشخصي والصحي، بينما الصحيح أنه يترتب على ذلك الكثير من الانعكاسات السلبية المؤثرة على الجسد.

أهم السلوكيات الخاطئة

ويقول الدكتور محمد خيري استشاري طب الأسرة والمجتمع لـ” متابعات الخليج 365“: للأسف كثير من الأفراد يهملون هذه الأمور المهمة في الشتاء ومنها:

1. تجاهل شرب الماء بكميات كافية، لأن الجسم ومع البرودة قد لا يرسل إشارات العطش، وبالتالي يتم إهمال تناول الماء، وخصوصًا من قبل الأطفال، لذا يجب الحرص مع البرودة على تناول ٦ أكواب ماء على الأقل.

غياب ممارسة الرياضة بحجة الأجواء الباردة، وهذا من أكبر الأخطاء؛ لأن الجسم يختزن كميات كبيرة من الدهون والسعرات الحرارية. تناول كميات كبيرة من الطعام، إذ إن الشعور بالبرد يجعل الفرد يتناول كميات أكبر وبالتالي عدم السيطرة في كمية الطعام والإصابة بزيادة الوزن. الاستحمام بالماء البارد لمدة أطول، وهذا من الأخطاء الشائعة في الشتاء مما قد يؤثر على تجفيف وإتلاف خلايا جلد الكيراتين (أسطح الجلد الخارجية)، ويسبب التهاب الجلد، وجفافه، واحمراره. تناول كميات كبيرة من مشروبات الكافيين مثل الشاي والقهوة بحجة تعديل المزاج في الأجواء الباردة، وكل ذلك غير صحيح، بل قد يسبب الأرق وزيادة ضربات القلب وعدم انتظام النوم. تجاهل ترطيب اليدين والوجه بالكريمات المخصصة، ففي الشتاء يصاب الجلد بالجفاف والتشقق مما يستدعي ضرورة وضع المرطبات لمواجهة تلك المشاكل. زيادة ساعات النوم، وهذا من الأخطاء الشائعة إذ إن البعض يسهر ليلًا وينام نهارًا، وخصوصًا في الأوضاع الراهنة، مما يحرم الجسم من هرمونات مهمة مخصصة في ضبط الإيقاع اليومي للساعة البيولوجية ومنها هرمون الميلاتونين.

الشوربة والعسل والنعناع في الشتاء

ونصح الدكتور خيري، على ضرورة الإكثار من بعض الأطعمة في الشتاء ومنها “الشوربة” بأنواعه، خاصة شوربة الدجاج والتي تحقق فائدة مثلى لاحتوائها على الأنسيرين الذي يعد من أهم مضادات الأكسدة الذي يساعد في القضاء على البكتيريا، كما أن تناول العسل مفيد جدًا، وخصوصًا في مواجهة الأمراض، والحفاظ على مناعة الجسم وتقويتها، كما يعتبر شاي النعناع في مقدمة المشروبات التي تعمل كمضاد للأكسدة تفيد الجسم لاحتوائه على المنثول، إضافة لدوره الكبير في محاربة الالتهابات.

