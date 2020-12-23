شاهد.. جريان سيول حداب الخيل شرق القنفذة

2020-12-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

وثق مقطع فيديو متداول جريان سيول حداب الخيل شرق القنفذة بعد الأمطار الغزيرة التي هطلت اليوم الأربعاء.

وأوضح المقطع الذي نشره خبير الفلك عبدالعزيز الحصيني جريان سيول حداب الخيل بسرعة وتدفق المياه من المرتفعات بقوة، فيما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول المزيد من أمطار الخير والبركة.

وفي وقت سابق توقع المركز الوطني لـ الأرصاد أن تتأثر أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك (تشمل السواحل) بنشاط في الرياح الشرقية المثيرة للغبار قد تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية خاصة خلال النهار يومي السبت والأحد.

كما توقع المركز – بمشيئة الله – استمرار فرص هطول الأمطار خلال نفس الفترة على تلك المناطق، وتمتد إلى أجزاء من مناطق حائل والقصيم الحدود الشمالية والجوف.

وكانت الأرصاد توقعت في وقت سابق أن تتأثر مناطق شمال ووسط المملكة بموجة باردة تصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤثر في منطقتي الحدود الشمالية والجوف، وتمتد يوم السبت لتؤثر في منطقتي حائل والقصيم والأجزاء الشمالية للمنطقة الشرقية، حيث يُتوقع أن تصل درجات الحرارة الصغرى ما بين الـ ( 0 ) المئوي إلى درجتين مئويتين تحت الصفر ( – 0 ).

ويُتوقع أن يمتد تأثيرها يوم الأحد إلى منطقة الرياض، خاصة أجزاءها الشمالية، لتسجل درجة حرارة صغرى تتراوح ما بين درجة مئوية ( 1 ) إلى ثلاث درجات ( 3 ) مئوية.

