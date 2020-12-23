هل جربت حساء الثوم من قبل؟ مفيد لصحة القلب والمناعة 

2020-12-23

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

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لحسن الحظ، هناك الكثير من الوصفات الطبيعية التي تساعدك على الشفاء، بل أيًضًا تقيك من نزلات البرد، ومنها حساء الثوم اللذيذ الذي يعد وسيلة رائعة لاستعادة صحتك، فمن الصعب بل يكاد يكون من المستحيل أن يمر فصل الشتاء مرور الكرام، بل في الغالب تُصاب الأسرة كلها بنزلة برد حتى لو كانت بشكل خفيف، ويعتمد معظم الناس على أدوية ومسكنات للتخلص من المرض، لكن هذه الأدوية يمكن أن تضر أكثر مما تنفع، خاصةً للكبد، بحسب موقع Daily Health Post الطبي.

كيف يمكن للثوم أن يشفي البرد؟

يُستخدم الثوم بشكل تقليدي لعلاج نزلات البرد، وهي في الواقع المكون الرئيسي لمعظم وصفات شراب السعال الطبيعي، وأظهرت العديد من الدراسات أنه يمكن أن يعالج بل ويقي من نزلات البرد.

ويحتوي الثوم على الأليسين، وهو مركب قوي له خصائص مضادة للفطريات والطفيليات والميكروبات والفيروسات.

مكونات وطريقة عمل حساء الثوم

26 فص ثوم غير مقشر ومثلها مهروس، 2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون البكر، 2 ملعقة كبيرة من الزبدة العضوية، 1/2 ملعقة صغيرة من مسحوق الفلفل الحار، 1/2 كوب زنجبيل طازج، 2 بصلة، 1/2 كوب حليب جوز الهند،1 ونصف ملعقة صغيرة من الزعتر المفروم الطازج، 4 أكواب من مرق الخضار العضوي، 4 شرائح ليمون.

سخن الفرن، وضع الفصوص غير المقشرة في طبق زجاجي صغير للخبز أو قم بتغليفه بورق القصدير وأضف زيت الزيتون.

غطِ الثوم لمدة 45 دقيقة أو حتى يصبح لونه بني فاتح، ثم اتركه ليبرد، ثم اعصر الثوم بين أصابعك في وعاء صغير.

قم بتذويب الزبدة في قدر كبيرة على نار متوسطة، ثم أضف البصل والزعتر والزنجبيل ومسحوق الفلفل الحار، ويتم طهيها لنحو 6 دقائق.

يضاف الثوم المحمص مع فصوص الثوم غير المحمصة وتطهى لمدة 3 دقائق، ثم أضف مرق الخضار، وغطِ الوعاء واتركه على نار هادئة لمدة 20 دقيقة.

اهرس الحساء في الخلاط حتى يصبح ناعمًا، وضعه في قدر ثم أضف حليب جوز الهند واتركه على نار خفيفة.

يتبل بملح البحر والفلفل، وضع الليمون في كل وعاء أثناء تقديم حساء الثوم.

فوائد حساء الثوم

يحتوي هذا الحساء على مزيج من المكونات التي تعمل على تقوية جهاز المناعة، مثل الثوم بفضل مركب الأليسين الذي يدخل في تكوين العديد من العقاقير، والفلفل الغني بفيتامين C المفيد للمناعة أيضًا، بالإضافة إلى زيت الزيتون الغني بمضادات الأكسدة المفيدة للقلب وأيضًا حليب جوز الهند الذي يساعد على هضم الطعام بشكل جيد، ويساعد أيضًا على حرق مزيد من السعرات الحرارية.



