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ضبط بذور ومبيدات منتهية الصلاحية وأسمدة غير مسجلة بجدة
متابعات الخليج 365- محمد الغبيشي - جدة
أسفرت الجولات التفتيشية التي يقوم بها مأمورو ضبط المبيدات، بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، بمنطقة مكة المكرمة بالشراكة والتعاون مع هيئة الغذاء والدواء بجدة عن ضبط مخالفات لبذور منتهية الصلاحية، وأسمدة غير مسجلة، ومبيدات منتهية الصلاحية وذلك في محافظة جدة، وعلى الفور تم تحريز المضبوطات تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.
يأتي ذلك لمواجهة المبيدات المقلدة والمغشوشة، والمخصبات الزراعية المحظور تداولها بالأسواق، وغير المصرح بها، والبذور مجهولة المصدر.
وقال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، إن هناك حملات رقابية على أسواق ومحال بيع المبيدات لضبط المخالفين، والمبيدات غير المصرح بها.
وأضاف أن مأموري ضبط مخالفات المبيدات يجرون جولات تفتيشية بشكل دوري، وذلك للكشف على المبيدات والبذور الزراعية، مناشدًا المزارعين بإبلاغ الوزارة عن حالات غش المبيدات، سواء في المحال أو الأسواق، لمساعدة الجهات المنفذة في القضاء على آفة المبيدات المغشوشة والمحظور تداولها والبذور مجهولة المصدر.
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