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2020-12-23 أمير القصيم يطلق مبادرة للحد من المغالاة في الديات بهدف تعظيم قيم التسامح والعفو متابعات الخليج 365 - الرياض أطلق الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم اليوم مبادرة للحد من المغالاة في الديات.

وقال أمير القصيم في كلمة له بهذه المناسبة : ندشن مبادرة الحد من المغالاة في الديات بهدف رفع الوعي بين أفراد المجتمع تجاه عدم المبالغة في طلب تعويضات القضايا، وتعظيم التسامح والعفو وإيقاف استغلالها من قبل بعض ضعفاء النفوس، سائلًا المولى أن يوفق الجميع لكل خير.



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