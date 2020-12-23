بالفيديو.. الموارد البشرية: قرار توطين مهن المحاسبة سيوفر أكثر من 9800 فرصة عمل

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية " ناصر الهزاني "، أن قرار توطين مهن المحاسبة سيوفر أكثر من 9800 فرصة عمل مع دعم يصل 30% إلى 50% من الرواتب
وقال الهزاني خلال حديثه لقناة " الإخبارية " إن قرار توطين مهن المحاسبة سيساهم في رفع مساهمة الكوادر الوطنية وتحديدًا في مهن المحاسبين.
وأضاف أن القرار يأتي بهدف ضمان استقرار سوق العمل، حيث أن المهن المستهدفة منها " مدير إدارة التقارير المالية ، محاسب تكاليف، مراقب مالي".
وأكد أن تم تحديد حد أدنى للرواتب وهي أن لا يقل الراتب عن6000ريال لحملة البكالريوس ولحاملة دبلوم المحاسبة 4500 ريال.
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