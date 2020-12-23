شكرا لمتابعة خبر عن حالة الطقس المتوقعة غدا الخميس على المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس، على المملكة.

ومن المتوقع أن تكون السماء غائمة جزئياً قد تهطل منها أمطار متفرقة على وسط وشمال شرق المملكة، كذلك لا تزال الفرصة مهيئة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، عسبر، الباحة تمتد إلى مرتفعات الطائف، كما يتوقع تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية من المملكة.

وأوضح التقرير أن مكة المكرمة ستشهد أعلى درجة حرارة نهارًا وتبلغ 31 درجة مئوية، في حين ستشهد طريف أقل درجة حرارة وهي 12 مئوية.

وأشار التقرير إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 14-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي، بينما ارتفاع الموج من متر إلى مترين وتصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

فيما تكون الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-40 كم/ساعة تتحول ما بعد الظهيرة إلى شمالية غربية، بينما ارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.