شكرا لمتابعة خبر عن العدل تتوعد من يزوّر أوراق إجابات الطلاب بالسجن والغرامة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):نوه برنامج وزارة العدل لنشر الثقافة العدلية بالعقوبات التي تقع على من يزور أوراق إجابات الاختبارات الدراسية أو بيانات رصد نتائجها.
ولفت إلى أن العقوبة تتضمن السجن والغرامة، مضيفا أن كل مختص زوّر في أوراق إجابات الاختبارات الدراسية أو بيانات رصد نتائجها، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 6 أشهر.
وأكد أن العقوبة تتضمن أيضا غرامة لا تزيد على ستين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
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