شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة»: نواصل مراقبة تحور فيروس كورونا (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، أنها تراقب تحور فيروس كورونا المستجد ، كما أن هناك أسباب أخرى لزيادة الإصابات في دول العالم.

وفي السياق نفسه، قالت الوزارة، أنها تقوم بتحليل السلالات الجينية للفيروس منذ بداية الجائحة والوضع الصحي للمملكة مطمئن جدا فيما يتعلق بالجائحة.

وأشارت "الصحة" إلى أن التسجيلات لتلقي اللقاح تعتبر مرتفعة خلال بدء الحملة، كما أن شركة "فايزر" أكدت فعالية اللقاح ضد السلالة الجديدة من كورونا.

ومن جانبه، أجرى وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، جولة تفقدية لمركز اللقاحات في الرياض، والتقى المواطنين وأكد لهم بأن دعم الدولة وسرعة القرارات المتخذة ساهمت في تعزيز الرعاية الصحية.