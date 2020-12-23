شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة»: نواصل مراقبة تحور فيروس كورونا (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكدت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، أنها تراقب تحور فيروس كورونا المستجد، كما أن هناك أسباب أخرى لزيادة الإصابات في دول العالم.
وفي السياق نفسه، قالت الوزارة، أنها تقوم بتحليل السلالات الجينية للفيروس منذ بداية الجائحة والوضع الصحي للمملكة مطمئن جدا فيما يتعلق بالجائحة.
وأشارت "الصحة" إلى أن التسجيلات لتلقي اللقاح تعتبر مرتفعة خلال بدء الحملة، كما أن شركة "فايزر" أكدت فعالية اللقاح ضد السلالة الجديدة من كورونا.
ومن جانبه، أجرى وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، جولة تفقدية لمركز اللقاحات في الرياض، والتقى المواطنين وأكد لهم بأن دعم الدولة وسرعة القرارات المتخذة ساهمت في تعزيز الرعاية الصحية.
كانت هذه تفاصيل خبر «الصحة»: نواصل مراقبة تحور فيروس كورونا (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.