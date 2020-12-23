شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مواطن يرصد ظهور "الفقع" في حائل و "المسند" يعلق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حائل (صدى):

وثق مواطن في منطقة حائل ظهور الفقع، وهو عبارة عن فطر بري موسمي ينمو في الصحراء بعد سقوط الأمطار.

ووأظهر مقطع فيديو المواطن وهو يقوم بصحبة أخرين برصد ظهور الفقع أول أمس الأثنين، مبدين إعجابهم بهذا الأمر.

ومن جهته، علق أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، عبدالله المسند، على هذا الفيديو، حيث أكد أن الفقع يظهر بعد 50 أو 70 يوما على نزول أول مطرة في الوسم.