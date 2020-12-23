شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. معلم يقاوم إصابته في إحدى قدميه ويتمسك بأداء واجبه مع طلابه في جدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى): كشفت إدارة التعليم بمحافظة جدة، اليوم الأربعاء، عن واقعة مشرفة بطلها معلم اللغة الإنجليزية بثانوية عرفات بتعليم جدة عبدالله شعيب. كشفت إدارة التعليم بمحافظة جدة، اليوم الأربعاء، عن واقعة مشرفة بطلها معلم اللغة الإنجليزية بثانوية عرفات بتعليم جدة عبدالله شعيب. وأوضحت إدارة تعليم جدة، أن المعلم رفض البقاء في منزله رغم منحه إجازة مرضية لعدة أيام نتيجة إصابته في إحدى قدميه، وأصرّ على الحضور لمدرسته على عكازيه؛ للقيام بواجبه ومتابعة أداء طلابه للاختبارات، وتقديم الدعم لهم.

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