شكرا لمتابعة خبر عن القوات البحرية تدشن الطائرات العامودية البحرية القتالية متعددة المھام من نوع (MH-60R) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الجبيل (صدى):

دشن معالي قائد القوات البحرية الفريق الركن فھد بن عبدالله الغفیلي اليوم ، في مطار القوات البحرية بالجبيل، الطائرات العامودیة البحریة القتالیة متعددة المھـام من نوع (MH-60R ) , بحضور معالي قائد القيادة المركزية الأمريكية والأسطول الخامس والقوات المختلطـة (CMF) الفريق سامويل بابارو .

وأعرب الفریق الركن الغفیلي خلال حفل التـدشین عن فخر القوات البحریة الملكیة السعودیـة بانضمام الطائرات العامودیة البحریـة القتالیة متعددة المهام (MH-60R) تماشـیاً مع الأھداف الاستراتیجیة للرؤیة المستقبلیة لوزارة الدفاع، التي تحظى بدعم من خادم الحرمین الشریفین الملك سلمان بن عبدالعزیز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- ، وسمو نائب وزير الدفاع .

وأضاف معالیه: " إن ھذا النوع من الطائرات یمتلك أحدث التقنیات والمنظومات للحروب المضادة للأهداف السطحية وتحت السطحية، وتنفيذ جميع المهام مع سفن جلالة الملك في مختلف الأحوال الجوية مما یعزز من قدرات القوات البحرية لمواجهة كافة التحديات والتھدیدات بالمنطقة، ولرفع جاهزية القوات البحرية الملكية السعودية ولتعزيز الأمن البحري، وإحكام السيطرة البحرية للدفاع عن المصالح البحرية للمملكة".