«الراجحي» يعلن توطين المهن المحاسبية ووضع حد أدنى لأجورها

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد سليمان الراجحي، اليوم الأربعاء، عن توطين المهن المحاسبية ووضع حد أدنى لأجورها. أعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد سليمان الراجحي، اليوم الأربعاء، عن توطين المهن المحاسبية ووضع حد أدنى لأجورها. وقال أحمد الراجحي: "‏أصدرنا اليوم قراراً بتوطين المهن المحاسبية، ووضعنا حداً أدنى لأجورها، وذلك ضمن مساعي الوزارة في التوسع بالتوطين لتمكين أبناء وبنات الوطن أصحاب المؤهلات النوعية من الفرص الوظيفية في سوق العمل" .

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