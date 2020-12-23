شكرا لمتابعة خبر عن إلزام مجمع تجاري بإزالة سياج حديدي وضع بصورة مخالفة في الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): ألزمت أمانة منطقة الرياض، إدارة أحد المجمعات التجارية في العاصمة بإزالة سياج حديدي وضعته بطريقة مخالفة وغير نظامية مما تسبب في تشويه مظهر الموقع. ألزمت أمانة منطقة الرياض، إدارة أحد المجمعات التجارية في العاصمة بإزالة سياج حديدي وضعته بطريقة مخالفة وغير نظامية مما تسبب في تشويه مظهر الموقع. وورد بلاغ إلى الأمانة، عن وجود المخالفة، لتقوم بمباشرتها والتأكد منها وإشعار الجهة المسؤولة بضرورة سرعة إزالة المخالفة، وهو ما تم مساء أمس الثلاثاء، ليعود الموقع إلى وضعه الطبيعي دون وجود سياج حديدي يحيط به.

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