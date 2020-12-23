شكرا لمتابعة خبر عن "الأرصاد": رياح وأمطار على عدة مناطق الأسبوع المقبل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع المركز الوطني للأرصاد اليوم الأربعاء تأثر أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك بما فيها السواحل بنشاط في الرياح الشرقية المثيرة للغبار مما قد يؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية) خاصة خلال النهار يومي السبت والأحد

كما توقع مركز الأرصاد استمرار فرص هطول الامطار خلال نفس الفترة على تلك المناطق وتمتد إلى أجزاء من مناطق حائل والقصيم الحدود الشمالية والجوف .