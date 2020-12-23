شكرا لمتابعة خبر عن خطوات ‏نقل خدمات العمالة عبر منصة أبشر أعمال (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت منصة أبشر أعمال، اليوم الأربعاء، عن طريقة الاستفادة من خدمات نقل العمالة وذلك عبر حساب المستفيد إلكترونيًا عبر المنصة.

وأظهر مقطع فيديو، طريقة الوصول إلى تلك الخدمة التي جاءت كما يلي: أولًا يتم اختيار خدمات أعمالي ثم اختيار نقل الخدمات.