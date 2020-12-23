شكرا لمتابعة خبر عن «الإسكان» تكشف موقف الأعزب من الدعم السكني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت وزارة الإسكان، اليوم الأربعاء، أن الأعزب لا يندرج ضمن الفئات المستحقة للدعم السكني ويستوجب أن يكون المتقدم مطابقاً لشرط الأسرة.

وأشارت إلى أن جميع شرائح المجتمع هي محل اهتمام ومتابعة مستمرة لإيجاد أنسب الحلول السكنية لكل فئة ولتحديد مسار يتناسب مع حالة كل مستفيد بحسب بياناته المدوُنة في الحساب الشخصي، ويمكن من المتقدم تدوين معلوماته ليتم تأمين المسكن الملائم لأسرته.

وأوضحت وزارة الإسكان، إنه يمكن معرفة جميع الشروط واللوائح الخاصة بالوزارة عن طريق زيارة اللائحة التنفيذية من خلال الرابط التالي من هنـــــــــــــــا .