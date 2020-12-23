شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. جولة مع متلقي التطعيم توضح الإجراءات المتبعة منذ الدخول وحتى الخروج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

سهلت الوزارة إجراءات التطعيم للراغبين في تلقيه من المواطنين والمقيمين مع متابعة دقيقة لم .

وأظهر مقطع فيديو طريقة الإستقبال والتعامل من الراغبين في تلقي اللقاح منذ دخول المستفيد دخول المستفيد والتأكد من صحة الموعد ثم يتم إدخاله لغرفة التطعيم ثم غرفة الإنتظار لـ 15 دقيقة للتأكد من عدم تعرضه لأعراض جانبية .

وأعرب المواطنون والمقيمون عن سعادتهم بالتنظيم الدقيق والترحيب والشعور بالمحبة من جانب الطواقم الصحية التي تبذل جهود كبيرة لراحة وسلامة الجميع ، وفقاً للإخبارية .