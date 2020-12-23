شكرا لمتابعة خبر عن سائق بمشروع حافلات الرياض يكشف تفاصيل تلقيه التدريب اللازم والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضح السائق في مشروع "حافلات الرياض"، عباد العباد، اليوم الأربعاء، تفاصيل تلقيه التدريب اللازم قبل استخراج الرخصة للعمل في مشروع حافلات الرياض.
وصرح السائق، خلال حديثه لقناة "العربية"، إن التدريب كان باللغتين الإنجليزية والعربية تحت إشراف مجموعة متميزة من المدربين، ولمدة 6 أشهر، وتم استخراج الرخص للمتدربين.
وأشار عباد العباد، إلى أنه برفقة 9 آخرين كانوا ضمن الدفعة الأولى من الحاصلين على رخصة العمل في المشروع.
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