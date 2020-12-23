شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. أذرع إلكترونية تصرف الدواء خلال 10 ثوان في الطائف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى): استعان مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف بجهاز هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط. استعان مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف بجهاز هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط. ووفر المجمع أذرع إلكترونية تصرف الدواء خلال 10 ثوان، في الصيدلية الذكية التابعة له. وأكد المجمع أن هذا الجهاز ساهم من تقليل وقت انتظار المريض، وزادت من مدة بقاء المريض أمام الصيدلية الصارف لأخذ المشورة الدوائية

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. أذرع إلكترونية تصرف الدواء خلال 10 ثوان في الطائف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.