شكرا لمتابعة خبر عن رئيس لجنة أنشطة الحج يوضح موقف المعتمرين المفترض قدومهم هذا الأسبوع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح رئيس اللجنة الوطنية لأنشطة الحج والعمرة والزيارة، مازن درار، موقف المعتمرين المفترض قدومهم هذا الأسبوع.

وكانت وزارة الحج قد أوقفت استقبال المعتمرين حتى إشعار آخر، فيما أكد "درار"، وفقا لـ"اليوم"، أن الوزارة ستنسق مع شركات ومؤسسات العمرة المسؤولة عن المعتمرين المفترض قدومهم هذا الأسبوع ليتم قدومهم بعد انتهاء تعليق الرحلات.

وأكد أن الوزارة وجهت الشركات بتوفير الرعاية الكاملة لكافة المعتمرين الموجودين في مكة وعددهم 300 معتمر لحين جدولة رحلاتهم للمغادرة إلى بلدانهم.