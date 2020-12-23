شكرا لمتابعة خبر عن طالبة بالنماص تتمسك بأداء اختباراتها رغم إجراءها عملية زراعة قلب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى): تمسكت طالبة في الصف الثالث المتوسط بإحدى مدارس الناس بمنطقة عسير، بأداء اختباراتها الدراسية بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، عقب أيام من إجرائها عملية زراعة قلب لها. تمسكت طالبة في الصف الثالث المتوسط بإحدى مدارس الناس بمنطقة عسير، بأداء اختباراتها الدراسية بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، عقب أيام من إجرائها عملية زراعة قلب لها. وأدت الطالبة صاحبة الـ14 عاماً، الاختبارات عبر منصة "مدرستي" رغم تواجدها بالمستشفى، كما حرص مدير تعليم النماص عمر بن هجاد الغامدي على التواصل مع والد الطالبة؛ للاطمئنان على صحتها بعد العملية الجراحية.

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