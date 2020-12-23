شكرا لمتابعة خبر عن التعليم توجّه بقياس الفاقد التعليمي لدى الطلاب والطالبات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): وجهت وزارة التعليم بقياس الفاقد التعليمي لدى الطلاب والطالبات. وجهت وزارة التعليم بقياس الفاقد التعليمي لدى الطلاب والطالبات. كما شملت توجيهاتها تشكيل لجنة للإثراء التعليمي ومعالجة الفاقد في المواد الدراسية. وأشارت إلى أن معالجة الفاقد في المواد الدراسية سيكون لكامل الفصل الدراسي الأول.

كانت هذه تفاصيل خبر التعليم توجّه بقياس الفاقد التعليمي لدى الطلاب والطالبات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.