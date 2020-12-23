شكرا لمتابعة خبر عن سبب عدم عقد مجلس الوزراء جلسته لهذا الأسبوع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

اتجه مجلس الوزارء لعدم عقد جلسته لهذا الأسبوع، ويعد هذا الأمر طبيعي وجرت عليه العادة منذ سنوات طويلة.

ولا تعقد جلسات مجلس الوزراء في أول أسبوع يلي الأسبوع الذي تُقَر فيه الميزانية العامة للدولة.

كما لا تعقد في الأسبوع الأول من بدء الدوام الرسمي عند استئناف العمل بعد انتهاء إجازة العيدين.