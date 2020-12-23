السعودية: رابط نظام فارس الجديد 2020- طريقة التسجيل

نشرت وزارة التعليم السعودية، مساء اليوم الأربعاء 23 ديسمبر 2020، رابط نظام فارس الجديد 2020، لكافة العاملين في الموارد البشرية وذلك من أجل تسهيل اتخاذ القرارات دون الرجوع الى الادارة والحصول عليها بعد تعطيله لأكثر من أسبوعين.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية السعودية "واس"، بأن الوزارة عملت خلال الفترة الماضية على تطوير نظام فارس من أجل توفير وتسهيل على المعلمين على رفع كافة الانشطة والدورات التدريبة الخاصة بهم على البرنامج وكسب الوقت.

ربط نظام فارس الجديد 2020 إضغط هنــــا

وكان المعلمون في وقت سابق قد اشتكوا من وجود مشاكل أثناء رفع الدورات التدريبة على نظام فارس، حيث يأخذ الوقت كبير أثناء رفع الملفات لطلاب مطالبين بحلول وإيجاد برنامج يهل ويوفر الوقت والجهد عليه.

وعملت وزارة التعليم السعودية خلال الفترة الماضية على تطوير نظام فارس للمعلمين، في ظل استمرار التعليم الالكتروني بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد واقتراب الامتحانات النهائية.

حول طريقة التسجيل في نظام فاس الجديد، ذكرت الوزارة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر، يتم الدخول الى المنصة الخاصة بوزارة التعليم، من ثم الضغط على الخدمات الالكترونية الموجود على أعلى الصفحة الالكترونية.

وبعد ذلك يقوم المستخدم بإدخال الاسم الخاص به وكلمة المرور في الاماكن المخصصة الى ذلك، ويتم إدخال رمز التحقيق الموجود والتأكد من صحة البيانات والكبس على تسجيل دخول.

ويتيح نظام فارس للمعلمين كافة الخدامات الاساسية منها الإجازات المرضية وكافة الاستفسارات المتاحة له عبر البرنامج، ويأتي ذلك تطوير الخدمات الالكترونية بسبب انتشار فيروس كورونا وزيادة الضغط عليها.

الجديد بالذكر أن نظام فرعي من أنظمة فارس للموارد البشرية وهى عبارة عن مجموعة من الخدمات التي يستطيع الموظف (المعلم- الإداري-المستخدم-العامل) الحصول عليها وأخذ الموافقات اللازمة من قبل أصحاب الصلاحية آلياً دون الرجوع للإدارة وبإمكان كل موظف تتبع المعاملة حتى صدور القرار عن طريق الموقع.