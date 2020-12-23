مبتعث سعودي يطور تقنيات صيدلانية لعلاج كورونا عبر «الاستنشاق»

تمكن المبتعث من جامعة جازان لإكمال درجة الدكتوراه بجامعة سيدني الأسترالية أحمد بن حسن البارقي، من تطوير شكل دوائي حديث لإيصال الأدوية المحتملة في علاج مرضى فايروس كورونا المستجد (كوفيد 19) إلى الجهاز التنفسي بشكل مباشر باستخدام المساحيق الجافة لإيصال الدواء إلى الرئتين مباشرة.

ونشر المبتعث البارقي (المحاضر بكلية الصيدلة بجامعة جازان)، الذي يعكف منذ بداية الجائحة على تطوير تقنيات صيدلانية وأشكال دوائية لإيصال الأدوية مباشرة إلى الرئتين نتائج بحثه العلمي الذي ارتكز على تحضير مسحوق جاف قابل للاستنشاق من دواء هيدروكسي كلوروكوين.

جاء هذا بعدما أظهرت عدد من الدراسات العالمية المنشورة فعاليته في التخفيف من مضاعفات مرض فيروس كورونا وتقليل مدة التعافي عندما يتم تعاطيه عن طريق الفم، فيما طور البارقي تقنية بحثية جديدة باستنشاق الدواء عن طريق الأنف.

وبين الدكتور البارقي أن أهمية البحث تتمثل في إمكانية تحضير مسحوق جاف يحوي جزيئات مايكرونية الحجم بطريقة غير مكلفة تمكن من استخدام الدواء عن طريق الاستنشاق ليصل مباشرة للرئتين دون تعرض بقية أعضاء الجسم للدواء؛ ما يقلل من الآثار الجانبية الضارة المصاحبة للتعاطي عن طريق الفم، وأيضا يزيد من تركيز الدواء في الرئتين، وبالتالي تقليل الجرعة العلاجية.

وأشار الدكتور البارقي إلى أن البحث يركز في مراحله الأولى على إمكانية تحضير مسحوق قابل للاستنشاق بجودة تضمن وصوله إلى الرئتين مع دراسة خصائصه الفيزيائية، وحاليًّا الدراسة قائمة على تطوير شكل دوائي لدواء إيفرمكتين بما يسهل من عملية تعاطيه عن طريق الاستنشاق، ومن ثم دراسة الحركية الدوائية والفعالية لهذه الأدوية على الحيوانات كمرحلة ضرورية قبل المراحل السريرية.

وأضاف البارقي أنه وفريق بحثه يعمل منذ بداية الجائحة على تطوير تقنيات صيدلانية وأشكال دوائية لإيصال الأدوية مباشرة إلى الرئتين، منوها باهتمام ورعاية جامعة جازان ودعم وتشجيع معالي رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني الذي لطالما أكد أن تميز الجامعة ناتج عن تميز وتفوق وإبداع مبتعثيها وطلبتها.