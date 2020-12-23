الصحة: «فايزر» أكدت فعالية اللقاح ضد السلالة الجديدة من كورونا

قالت وزارة الصحة، إن شركة «فايزر» أكدت فعالية اللقاح ضد السلالة الجديدة من كورونا.

وأوضحت وزارة الصحة، أنها تواصل مراقبة تحور فيروس كورونا، مشيرة إلى أن هناك أسبابًا أخرى لزيادة الإصابات في دول العالم.

وتابعت: نقوم بتحليل السلالات الجينية للفيروس منذ بداية الجائحة والوضع الصحي للمملكة مطمئن جدًا، مؤكدة أن التسجيلات لتلقي اللقاح تعتبر مرتفعة خلال بدء الحملة.

وأشارت إلى أنها تعمل على إنشاء مراكز للتطعيم في جميع مناطق المملكة.