وزير الموارد البشرية: قرارنا توطين المهن المحاسبية

أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد سليمان الراجحي، أنه تم إصدار قرار بتوطين المهن المحاسبية، مشيرًا إلى أنه يأتي مساعي الوزارة في التوسع بالتوطين.

وقال الراجحي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أصدرنا اليوم قراراً بتوطين المهن المحاسبية، ووضعنا حداً أدنى لأجورها، وذلك ضمن مساعي الوزارة في التوسع بالتوطين لتمكين أبناء وبنات الوطن أصحاب المؤهلات النوعية من الفرص الوظيفية في سوق العمل».

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