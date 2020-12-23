بينها الرياض.. 3 مناطق تتصدر إصابات كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، خريطة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19» في المملكة والتي بلغت 177 حالة جديدة، وجاءت منطقة الرياض في المقدمة بتسجيل 59 إصابة جديدة وتلتها منطقة مكة المكرمة بتسجيل 31 حالة، والمدينة المنورة بتسجيل 26 حالة.

وسجلت المنطقة الشرقية 22 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما سجلت منطقة القصيم 10 حالات وعسير 9 وتبوك 5 والجوف 4 وسجلت منطقتا نجران وجازان 3 حالات لكل منهما، فيما سجلت منطقتا الحدود الشمالية والباحة حالتين فقط لكل منهما فيما اقتصرت الإصابات على حالة واحدة بمنطقة الباحة.

كشفت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 177 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، في المملكة، وبهذه الحصيلة يرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 361536، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن، نحو 352418 حالة.

وبينما وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 6148 حالة، فقد تم تسجيل 9 حالات وفاة، و169 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

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