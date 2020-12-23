وزارة الصحة: نعمل على إنشاء مراكز للتطعيم في جميع المناطق

أكد المسؤولون في وزارة الصحة، أنهم يعملون على إنشاء مراكز للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، في جميع مناطق المملكة؛ وذلك بعد الحصول على لقاح المضاد لكورونا الخاص بشركة «فايزر».

وأوضحت وزارة الصحة، أنها تراقب تحور فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، مشيرةً إلى أن زيادة أعداد الإصابات في دول العالم لأسباب أخرى وليس التحور.

وأضافت: «نحلل السلالات الجينية للفيروس منذ بداية الجائحة.. والوضع الصحي للمملكة مطمئن جدًّا فيما يتعلق بالجائحة»، وفقًا للإخبارية.

اقرأ أيضًا:

الصحة: نراقب تحور كورونا.. ولقاح «فايزر» مضاد للسلالة الجديدة