بالفيديو.. «المرور» يضبط سائقًا متهورًا بجدة ويحيله إلى الجهة المختصة

نشر أحد المواطنين مقطع فيديو يوثق القيادة المتهورة لأحد السائقين في طريق الحرمين بجدة، مشيرًا إلى أنه عرَّض الآخرين للأذى، مطالبًا المرور السعودي بالتدخل الفوري للقبض عليه.

وألقى المرور السعودي القبض على السائق على الفور؛ حيث قال الحساب الرسمي للمرور عبر موقع «تويتر»: «نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم، ونفيدكم بأنه تم القبض على قائد المركبة، وإحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام».

@eMoroor



السادة إدارة المرور اليكم هذا المتهور الذي آذى المسلمين في طريق الحرمين بجدة

بتاريخ اليوم الثلاثاء ٧ جماد الاول ١٤٤٢ الساعه ٠٣:٣٤ عصراً

رقم اللوحه :

ح ر هـ ٧٦٣٢ pic.twitter.com/ZMeOqUs8w1 — محمد - آبو ذياب (@mohd_altheyab) December 22, 2020

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