وزارة الصحة: 9 حالات وفاة جديدة بكورونا.. والإصابات 177

كشفت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 177 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، في المملكة.

وبهذه الحصيلة يرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 361536، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن، نحو 352418.

وبينما وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 6148 حالة، فقد تم تسجيل 9 حالات وفاة، و169 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أنه لا يوجد تغيير في خطط إعطاء اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وأن بعض الطفرات تؤدي إلى إضعاف الفيروس، وحول تحوُّر فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19»، قال إن جميع الإجراءات التي تم اتخاذها احترازية لمواجهة أي تطورات.

واضاف متحدث الصحة: «ندعو للالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية والعلاجية لمكافحة فيروس كورونا المستجد»، مضيفًا: « في حال وجود "تحور" كبير في الفيروس سيكون هناك لقاحات فعالة.. بعد الانتهاء من دراسة الفيروس المتحور سوف تظهر حينها الإجراءات المتخذة والمناسبة».

وأكدت وزارة الصحة، أن إصابات فيروس كورونا في المملكة تحت السيطرة، مشيرة إلى أنه من النادر أن يصاب الشخص بالفيروس مرتين، ونصحت بـ«بتجديد أخذ التطعيمات الموسمية لتفادي تحوُّر الفيروسات».

وذكرت الوزارة: «إصابات كورونا في المملكة تحت السيطرة وتشهد تراجعًا مستمرًا ومن النادر أن يصاب الشخص بفيروس كورونا مرتين»، متابعًا: «الفيروس المتحور لا يختلف عن فيروس كوفيد- 19».

وتابعت: «كل الإجراءات التي اُتخذت استباقية؛ لإتاحة المجال للتقييم، وفرصة مهمة للاطلاع على الدراسات وتحليلها، وبعدها التقييم للإجراءات النهائية المناسبة للأوضاع».

وأوضحت وزارة الصحة، في وقت سابق، آلية عمل لقاح فيروس كورونا داخل الجسم بتطوير قدرته مناعيًا للحماية من العدوى.

وأضافت الوزارة، أن أهمية لقاح كورونا تكمن في الحماية من الفيروس بتطوير استجابة مناعية بشكل آمن.

وأكدت أن لقاح كورونا سيسمح برفع عمليات الحظر في الدول وتخفيف التباعد الاجتماعي، وبالتالي عودة الحياة الطبيعية تدريجيًا.

من جانبه، قال وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، الدكتور عبدالله عسيري، إنه لم يتم تسجيل أي مضاعفات جدية لمن تلقى لقاح كورونا.

وبيَّن أنه سيتوافر نوعان أو 3 من اللقاح وفق ما تقره هيئة الدواء، فيما تتواصل حملة التطعيم بلقاح فيروس كورونا المستجد.

وتستهدف المرحلة الأولى، الذين تجاوزوا سن الـ65 عامًا والعاملين في المهن الأكثر عرضة للعدوى، معتبرة أنّ انطلاق العملية بداية لانفراج في أزمة الوباء.

وأظهرت لقطات مباشرة، وزير الصحة، توفيق الربيعة، وهو يتلقى أول جرعة من لقاح فيروس كورونا، معلنًا «اليوم بداية لانفراج أزمة».

وقال الربيعة: «من المتوقع أن تنتهي جائحة كورونا عندما يحصل أغلب المجتمع على اللقاح، وعندما تنخفض الحالات بشكل كبير».

وأكد الربيعة أنه بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بدأت أكبر عملية تطعيم بالمملكة، مع متابعة مباشرة ودقيقة من ولي العهد للحملة.

وبدأت حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في السعودية، بعد الموافقة على تسجيل لقاح شركة فايزر منذ عدة أيام.

وأعلنت وزارة الصحة، في وقت سابق، عن فتح باب التسجيل للمواطنين والمقيمين للحصول على لقاح كورنا من خلال التسجيل في تطبيق «صحتي».

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