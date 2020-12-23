الصحة: نراقب تحور كورونا.. ولقاح «فايزر» مضاد للسلالة الجديدة

أسباب أخرى وراء زيادة الإصابات عالميًا..
أكدت وزارة الصحة، أنها تراقب تحور فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، مشيرة إلى أن زيادة أعداد الإصابات في دول العالم لأسباب أخرى وليس التحور.
وأضافت: «نقوم بتحليل السلالات الجينية للفيروس منذ بداية الجائحة والوضع الصحي للمملكة مطمئن جدًا فيما يتعلق بالجائحة»، وفقًا للإخبارية.
وذكرت أن التسجيلات لتلقي اللقاح تعتبر مرتفعة خلال بدء الحملة، موضحة أن شركة «فايزر» أكدت فعالية اللقاح ضد السلالة الجديدة من فيروس كورونا.
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