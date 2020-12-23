وزير الحج: استقبلنا 5 ملايين معتمر ومصل منذ العودة التدريجية

استقبل الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين وأمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة اليوم الأربعاء، وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بنتن.

واستمع سموه إلى شرح عن أعمال الوزارة ، تضمن أن 5 ملايين معتمر ومصلٍ، قدموا للمسجد الحرام منذ العودة التدريجية للعمرة، ولم يتم تسجيل أي إصابات بفيروس كورونا بينهم، في وقت تم فيه التركيز بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة على تحقيق أعلى المعايير الصحية لهم.

كما اطلع سمو أمير منطقة مكة المكرمة على خطط الوزارة التطويرية وفي مقدمتها البرامج التقنية والهادفة للتسهيل على ضيوف الرحمن.

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