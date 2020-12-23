أكدا حرصهما على توثيق التعاون الثنائي بين البلدين..
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة للرئيس نانا أكوفو أدو رئيس جمهورية غانا بمناسبة إعادة انتخابه رئيسًا لجمهورية غانا.
وأعرب الملك المفدى عن التهاني الصادقة والأمنيات بالتوفيق والنجاح لفخامته، مشيدًا بمتانة العلاقات التي تجمع البلدين.
وأكد خادم الحرمين للرئيس الغاني حرصه على توثيق التعاون الثنائي لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين، راجيًا لفخامته دوام الصحة والسعادة، وللشعب الغاني المزيد من التقدم والازدهار.
كما أرسل الأمير محمد بن سلمان «ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع» برقية تهنئة للرئيس نانا أكوفو.
وأعرب سمو ولي العهد عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح للرئيس الغاني، مشيدًا بمتانة العلاقات التي تجمع البلدين.
اقرأ أيضًا:
خادم الحرمين وولي العهد يعزِّيان «تبون» في ضحايا طائرة البحرية الجزائرية
كانت هذه تفاصيل خبر خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس غانا بمناسبة إعادة انتخابه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.