خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس غانا بمناسبة إعادة انتخابه

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة للرئيس نانا أكوفو أدو رئيس جمهورية غانا بمناسبة إعادة انتخابه رئيسًا لجمهورية غانا.

وأعرب الملك المفدى عن التهاني الصادقة والأمنيات بالتوفيق والنجاح لفخامته، مشيدًا بمتانة العلاقات التي تجمع البلدين.

وأكد خادم الحرمين للرئيس الغاني حرصه على توثيق التعاون الثنائي لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين، راجيًا لفخامته دوام الصحة والسعادة، وللشعب الغاني المزيد من التقدم والازدهار.

كما أرسل الأمير محمد بن سلمان «ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع» برقية تهنئة للرئيس نانا أكوفو.

وأعرب سمو ولي العهد عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح للرئيس الغاني، مشيدًا بمتانة العلاقات التي تجمع البلدين.

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