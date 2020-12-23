الموارد البشرية: 3 مزايا لقرار توطين المهن المحاسبية

عدّد نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبدالله بن ناصر أبو ثنين، مزايا قرار توطين المهن المحاسبية، الذي أصدره الوزير أحمد سليمان الراجحي، صباح اليوم الأربعاء.

وقال أبو ثنين عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «يوفر قرار توطين المهن المحاسبية في منشآت القطاع الخاص بُعدًا جديدًا في تمكين وتعزيز دخول المتخصصين السعوديين إلى سوق العمل وتعزيز نموه ورفع كفاءته بما يحقق مستهدفات استراتيجية سوق العمل».

وكان الوزير الراجحي قد قال عبر حسابه على «تويتر»: «أصدرنا اليوم قرارًا بتوطين المهن المحاسبية، ووضعنا حدًّا أدنى لأجورها، وذلك ضمن مساعي الوزارة في التوسع بالتوطين لتمكين أبناء وبنات الوطن أصحاب المؤهلات النوعية من الفرص الوظيفية في سوق العمل».

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