رغم إصابته القوية في قدمه ومنحه إجازة مرضية

أشادت إدارة تعليم جدة بمدرس اللغة الإنجليزية بثانوية عرفات عبدالله شعيب؛ وذلك بعد رفضه الجلوس بالمنزل رغم حصوله على إجازة مرضية عقب التعرض لإصابة بقدمه، وذهابه إلى المدرسة لمتابعة الطلاب في الاختبارات. وقال حساب إدارة تعليم جدة عبر «تويتر»: «نماذج مشرفة.. رفض معلم اللغة الإنجليزية بثانوية عرفات بتعليم جدة عبدالله شعيب، البقاء في منزله رغم منحه إجازة مرضية لعدة أيام نتيجة إصابته في إحدى قدميه». وأضاف: «وأصر على الحضور إلى مدرسته على عكازيه للقيام بواجبه ومتابعة أداء طلابه للاختبارات وتقديم الدعم لهم». اقرأ أيضًا: بالصور.. 5 ملايين طالب وطالبة يؤدون اختبارات اليوم الأول عبر «مدرستي» والد طالب التهكير يروي لعاجل تفاصيل ما حدث بالمدرسة.. والإجراء المتخذ ضد ابنه

كانت هذه تفاصيل خبر معلم يذهب لمتابعة طلاب مدرسته بعكازين.. و«تعليم جدة» تحتفي به لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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