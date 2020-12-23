تنفيذ القصاص بأحد الجناة في القريات

صدر عن وزارة الداخلية، اليوم، بيان في شأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في محافظة القريات بمنطقة الجوف، حيث أقدم علي بن حسين بن عسكر العنزي - سعودي الجنسية - على قتل كل من/ نافع و/ نواف ابني محمد بن عويد ولد علي - سعوديي الجنسية - وذلك بإطلاق النار عليهما، ما أدى إلى وفاتهما.

وتمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور. ونفذ حكم القتل قصاصاً بالجاني علي بن حسين بن عسكر العنزي اليوم الأربعاء 8/ 5/ 1442هـ في محافظة القريات بمنطقة الجوف.